Беглов попросил родителей школьников не приходить 1 сентября линейки

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал родителей будущих первоклашек воздержаться от посещения торжественного мероприятия в рамках начала учебного года.

В четверг, 27 августа, Беглов поведал в эфире телеканала «Россия 24» как проходит подготовка к возобновлению очной деятельности образовательных учреждений. Отдельно отмечен был формат проведения традиционных линеек. В 2020 году они пройдут в городе лишь для первоклашек и одиннадцатиклассников. Что касается первых, то Беглов попросил их родителей не приходить в большом количестве на линейки. Важно, чтобы соблюдалось правило — 1 взрослый на 1 ребенка. Данное условия для возможности организации мероприятия в условиях эпидемии поставил Роспотребнадзор.

Беглов отметил, что эпидемиологическая обстановка до сих пор остается тревожной, поэтому необходимо максимально избегать рисков распространения болезни. Отметим, что все взрослые на линейках обязаны будут находиться в защитных масках.

В 2020 году в 687 школ пойдут 530 тысяч детей. В первый класс отправятся получать среднее образование 62 тысячи из них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рекомендовал провести школьные линейки на открытом воздухе.