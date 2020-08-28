Меркель хочет сохранения диалога с Россией

Она отметила, что Германия стремится принимать решения, не оглядываясь на мнение других.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что ей хотелось бы поддерживать диалог с российскими властями, несмотря ни на что.

Слова Меркель прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с RT. Он отметил, что страна вписана в стратегию евроатлантической солидарности, но при этом готова принимать самостоятельные решения. Дело еще в том, что Россия поставляет Германии газ.

«Все, что США могут предложить в качестве аргументов замены российского газа на поставки газа из Штатов, — политические соображения. Для немецкого бизнеса, который в случае замены понесет существенные убытки, это слабый аргумент»,

— считают эксперты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меркель требует объяснить, как отравился Навальный. Канцлер Германии пожелала оппозиционеру выздоровления и потребовала пояснить случившееся.