В Петербурге на два дня ограничат движение по Благодатной улице

В Петербурге на два дня ограничат движение по Благодатной улице
Автомобилистов предупредили об ограничениях. Фото: Baltphoto

В Петербурге сегодня ограничат движение по Благодатной улице. Такие меры приняты в связи с проведением работ по прокладке электрокабеля.

Так, ограничения будут действовать с 29 по 30 августа. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), работами на участке у Московского проспекта займутся сотрудники СПб ГУП «Горэлектротранс».

В пресс-службе напомнили, что производителю работ необходимо обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сегодня будет холодно и дождливо.

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