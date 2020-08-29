Доля иногородних студентов петербургских вузов составила 73%

Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, абитуриенты из других городов не оставили свою мечту и приехали в Северную столицу в большом количестве.

Таким образом, доля студентов из других регионов, поступивших в ВУЗы Петербурга, в 2020 году составила около 73%. Об этом заявил вице-губернатор города Владимир Княгинин.

Стоит отметить, что количество студентов из других городов лишь увеличилось. Еще в 2019 году проценты фиксировались несколько меньшие — 69% от всего числа поступивших. Общее же число желающих получить высшее образование также увеличилось на 1309 мест — до 28349 человек. Об этом сообщает РБК.

Выросло и количество поданных заявлений на обучение. НИУ ВШЭ зафиксировал прирост на 30% по сравнению с прошлым годом — поступить в нынешнем учебном году изъявили желание 5,3 тысячи человек. Подобная тенденция по росту заявлений отмечается в течение последних нескольких лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студенты смогут не делать тест на коронавирус перед учебным годом.