Студенты смогут не делать тест на коронавирус перед учебным годом

Статистика пока не говорит о снижении заболеваемости. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Статистика пока не говорит о снижении заболеваемости. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

То же касается сотрудников университетов.

В Министерстве науки России рассказали, что студентов не станут обязывать сдавать тест на коронавирус перед учебным годом. Также принуждать не станут сотрудников университетов, пишет «360», ссылаясь на источники в Роспотребнадзоре. Эксперты убеждены, что стоит бояться не только инфекции, а гриппа, поэтому граждане должны задуматься о вакцинации.

Напоминаем, что в России изобрели первую в мире вакцину от коронавируса, которую готовы приобрести 27 стран. В первую очередь прививки сделают тем, кто находится в группе риска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор допустил возможность повторного заражения коронавирусом. Пока что подобные случаи носят единичный характер, поэтому выводы делать рано.