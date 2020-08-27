Студенты смогут не делать тест на коронавирус перед учебным годом

Студенты смогут не делать тест на коронавирус перед учебным годом
Статистика пока не говорит о снижении заболеваемости. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

То же касается сотрудников университетов.

В Министерстве науки России рассказали, что студентов не станут обязывать сдавать тест на коронавирус перед учебным годом. Также принуждать не станут сотрудников университетов, пишет «360», ссылаясь на источники в Роспотребнадзоре. Эксперты убеждены, что стоит бояться не только инфекции, а гриппа, поэтому граждане должны задуматься о вакцинации.

Напоминаем, что в России изобрели первую в мире вакцину от коронавируса, которую готовы приобрести 27 стран. В первую очередь прививки сделают тем, кто находится в группе риска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор допустил возможность повторного заражения коронавирусом. Пока что подобные случаи носят единичный характер, поэтому выводы делать рано.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вуз коронавирус минобрнауки тест


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Лифляндской в ДТП пострадал подросток
В Петербурге готовятся к новому учебному году в условиях пандемии
Российские банки начали брать комиссию за ведение счетов в евро
В Сертолово кот погнался за белкой и не смог слезть с дерева
Студенты смогут не делать тест на коронавирус перед учебным годом
В Александровском саду поймали воров, подозреваемых в краже iPhone
На Есенина полыхала трехкомнатная квартира
Роспотребнадзор допустил возможность повторного заражения коронавирусом