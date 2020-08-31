В туннеле петербургского метро обнаружили труп мужчины

В Петербурге следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупа в тоннеле городского метрополитена.

На страшную находку наткнулись в понедельник, 31 августа. Тело мужчины 1998 года рождения было обнаружено между станциями метро «Шушары» и «Дунайская». По предварительным данным, он был травмирован составом электропоезда.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, в настоящее время проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следователи в Петербурге начали проверку после обнаружения пакета с мертвым младенцем. Стражи порядка установили, что мать девочки — женщина 1993 года рождения. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее диагностировано послеродовое кровотечение.