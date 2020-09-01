Работы по укреплению дна Мойки под Зеленым мостом ограничат движение судов

После реставрации Зеленого моста в Петербурге, завершившейся в июле, стартуют новые работы — на этот раз водолазы укрепят дно реки Мойка под переправой.

В среду, 2 сентября, начинается укрепление дна реки Мойки. Дата была выбрана не случайно, а таким образом, чтобы между реставрацией моста и новыми работами получился небольшой перерыв. Решение связали с туристическим сезоном и большой популярностью водных прогулок в этот период. Благодаря этому, движение судов до сентября осуществлялось без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

Во вторник, 1 сентября, стало известно, какие ограничения судоходного движения на Мойке ожидаются в городе. Со 2 по 20 сентября движение судов под Зеленым мостом будет закрыто каждый день с 07:00 до 13:00. Уже с 21 сентября до окончания периода навигации движение на этом участке будет закрыто полностью. Движение в период ограничений будет осуществляться через Крюков канал. Отметим, что ограничения движения коснутся только водного транспорта.

В рамках работ по укреплению дна, водолазы уложат на него 300 гибких бетонных матов. Это позволит защитить русло реки от различных негативных воздействий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мероприятие «День Русской музыки» ограничит движение транспорта в центре Петербурга.