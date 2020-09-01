В США лось убил подстрелившего его охотника

В США лось убил подстрелившего его охотника
Лось решил отомстить. Фото: Pixabay

Представитель семейства оленевых выследил своего обидчика и бросился на него рогами.

Настоящая драма произошла в округе Тилламук. Поздно вечером, находясь на охоте, 66-летний охотник выследил лося и выстрелил в него из лука. Правда, из-за плохой видимости, найти животное сразу не удалось, поэтому было решено отложить поиски на следующий день. Об этом сообщает Oregon Live.

Утром охотник вместе с владельцем участка, на котором производилась охота начал искать раненого лося. Поиски завершились успешно и охотник решил добить животное до конца, но неожиданно получил отпор — животное из последний сил бросилось на обидчика и смертельно ранило его рогами в шею. Ранения оказались слишком серьезными и мужчина скончался.

Позже, местные правоохранительные органы сообщили, что животное, которое пыталось спастись до последнего, все-таки умертвили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти машина сбила лося.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лось охотник смерть США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве рассказали о начале массовой вакцинации от коронавируса
На Науки из-за ДТП «встали» трамваи
Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера
В США думают над вводом санкций против России из-за Белоруссии
На Московском шоссе после аварии госпитализировали пенсионера
В школу в деревне Хвалово пошли всего два первоклассника
Эксперты считают, что вакцина может не спасти человечество от коронавируса
В Ленобласти мать могла задушить собственную семимесячную дочь