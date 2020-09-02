Харламов отвел дочь в первый класс без Асмус

Харламов отвел дочь в первый класс без Асмус
Харламов сводил дочку на линейку. Фото: https://www.instagram.com/garikkharlamov

Актриса поехала на съемки нового шоу и не смогла присутствовать на мероприятии.

Гарик Харламов рассказал, что его дочка Настя пошла в первый класс. Юморист выложил фотографию с торжественного мероприятия, на котором запечатлен со школьницей. На снимке нет мамы – актрисы Кристины Асмус. Она пойти в школу с дочкой не смогла, так как находится в Геленджике на съемках нового шоу для телеканала ТНТ.

«Ну, понеслась! Первый раз в первый класс! Анастасия Игоревна Харламова — первоклашка»,

— написал Харламов, в то время как Асмус предпочитает не комментировать происходящее.

Пользователи отметили, что юморист сильно похудел и выглядел на линейке совсем просто. Харламов надел шорты и спортивную кофту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов заявил, что развод с Асмус – это не шутка. Он отвергнул слова о публикации поста якобы в рамках участия шоу Comment Out.

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