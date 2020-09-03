Полиция Петербурга отыскала мошенников, обманывающих владельцев банковских карт

Правоохранительные органы Северной столицы смогли разобраться в мошеннической схеме хищения денежных средств с банковских карт.

В среду, 2 сентября, стало известно, что полиция успешно задержала семерых человек, участвующих в общем противоправном деле — обмане людей посредством мошенничества. В настоящий момент установлено 10 членов банды. Подозреваемых успешно задержали в разных городах России — Петербурге, Ялте, Калининграде, Улан-Удэ и Хабаровске.

Отметим, что суть обмана была следующей — злоумышленники звонили потерпевшим и, притворяясь работниками банка, убеждали их перевести деньги на другие расчетные счета. Вырученные средства позднее снимались в банкоматах Улан-Удэ и Петербурга для дальнейшего внесения на другие счета. Уже после этого деньги переводились в криптовалюту — биткоины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ущерб от действий мошенников составил 2 миллиона рублей. Потерпевшими числятся 15 человек.

Помимо этого, правоохранители выяснили, что предприимчивые мошенники даже организовали обменный пункт по переводу денег в криптовалюту и обратно. Его организаторы и все, кто был связан с его деятельностью, уже установлены.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Банковские мошенники» списали со счета петербуржца 550 тысяч.