Следователи ищут очевидцев гибели 16-летней на станции метро «Проспект Большевиков»

В Петербурге следователи ищут очевидцев трагедии на станции метро «Проспект Большевиков», где погибла 16-летняя девушка.

Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. В подземке девушка погибла 18 августа этого года. Известно, что она училась в одном из городских колледжей.

Следователи вновь ищут очевидцев происшествия. Свидетелей трагедии просят позвонит по телефону 8-911-943-04-64.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что следователи начали проверку после того, как туннеле петербургского метро нашли труп мужчины. Его обнаружили между станциями метро «Шушары» и «Дунайская».