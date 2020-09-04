На Setl Group в 2020 году пришлась треть сданного в Петербурге жилья

На Setl Group в 2020 году пришлась треть сданного в Петербурге жилья
Setl Group по объемам ввода жилья в Северной столице занимает лидирующее первое место. Фото: Setl Group

Setl Group по объемам ввода жилья в Северной столице занимает лидирующее первое место. За 8 месяцев текущего года холдинг сдал почти 235 тыс. кв. м, что в 2,5 раза больше, чем у компании, расположившейся на второй строчке рейтинга «Единого ресурса застройщиков».

На Setl Group приходится 28,7% всех сданных новостроек в Петербурге. В число введенных в эксплуатацию проектов входят первая очередь ЖК комфорт-класса «Зеленый квартал» и жилой комплекс высокого комфорт-класса в стиле лофт «Философия на Московской» в Московском районе, восьмая очередь ЖК комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга и шестая очередь проекта «Чистое небо» в Приморском районе.

На Setl Group в 2020 году пришлась треть сданного в Петербурге жилья. Фото: Setl Group

Кроме жилых домов Setl Group ввела в эксплуатацию школу №573 для 1100 ребят в ЖК «Чистое небо» (она открылась 1 сентября) — по просьбе губернатора Александра Беглова и совместно с правительством Петербурга холдинг организовал в учебном заведении первый в городе высокотехнологичный класс виртуальной реальности для уроков по ОБЖ; а также детский сад на 160 малышей в квартале «Лондон» в Кудрово.

Напомним, что эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

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