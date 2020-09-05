На развязке КАД с Пулковском шоссе с 5 сентября закроют две полосы

Ремонтные работы будут длиться с 5 по 7 сентября. Фото: Baltphoto

Ремонтные работы будут длиться с 5 по 7 сентября. Фото: Baltphoto

В Северной столице на два дня будут полностью закрыты для движения транспорта две полосы развязки Кольцевой автодороги (КАД) с Пулковском шоссе.

Пропускную способность магистрали ограничат в связи с ремонтными работами по восстановлению деформационного шва, уведомляют в пресс-службе «Упрдор «Северо-Запад». Съезд будет работать в таком режиме с 5 по 7 сентября текущего года.

В рамках ремонта «будет перекрыта половина проезжей части на съезде с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД», — уточняет руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Государственной административно-технической инспекции жителей Санкт-Петербурга предупредили об ограничениях на дорогах, вступающих в силу с 6 и 7 сентября.