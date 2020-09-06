Фроловцева из «Ворониных» не пришла на похороны Клюева

Фроловцева из &#171;Ворониных&#187; не пришла на похороны Клюева
Клюев боролся с раком несколько лет. Фото: Wikipedia.org

В сериале актеры играли супругов. Пара очень полюбилась зрителям.

Актриса Анна Фроловцева отсутствовала на прощании с Борисом Клюевым, которое состоялось в пятницу в Малом театре. Также церемонию пропустили Георгий Дронов и Юлия Куварзина, сообщают Дни.ru. Отмечается, что для Фроловцевой новость о смерти коллеги стала настоящим ударом. Вполне возможно, что она до сих пор не может прийти в себя.

Напоминаем, что Борис Клюев на протяжении нескольких лет боролся с раком, о чем актер долгое время предпочитал не говорить. В 2018 году его госпитализировали, но артист старался не унывать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вдова Клюева рассказала, как прошли последние дни актера. Под конец жизни он уже почти не мог разговаривать, но очень хотел продолжать работать. Порой вместо посещения клиник он отправлялся на репетиции в любимый театр.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна фроловцева Борис Клюев воронины


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сербский чиновник обиделся из-за поста Захаровой
В Петербурге тест на коронавиурс за сутки сдали почти 18 тыс. человек
Фроловцева из «Ворониных» не пришла на похороны Клюева
Коронавирус в Петербурге убил 10 человек за сутки
За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное количество человек
В Кировском районе в ДТП пострадал пешеход
В Пулково прилетели петербуржцы из Киргизии
Кокорин хочет дебютировать за «Спартак» в матче против ЦСКА