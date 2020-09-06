Фроловцева из «Ворониных» не пришла на похороны Клюева

В сериале актеры играли супругов. Пара очень полюбилась зрителям.

Актриса Анна Фроловцева отсутствовала на прощании с Борисом Клюевым, которое состоялось в пятницу в Малом театре. Также церемонию пропустили Георгий Дронов и Юлия Куварзина, сообщают Дни.ru. Отмечается, что для Фроловцевой новость о смерти коллеги стала настоящим ударом. Вполне возможно, что она до сих пор не может прийти в себя.

Напоминаем, что Борис Клюев на протяжении нескольких лет боролся с раком, о чем актер долгое время предпочитал не говорить. В 2018 году его госпитализировали, но артист старался не унывать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вдова Клюева рассказала, как прошли последние дни актера. Под конец жизни он уже почти не мог разговаривать, но очень хотел продолжать работать. Порой вместо посещения клиник он отправлялся на репетиции в любимый театр.