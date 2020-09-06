Netflix анонсировал премьеру мюзикла о принцессе Диане

Американский стриминговый сервис Netflix планирует показать запись спектакля «Диана: новый мюзикл» о разводе любимицы британцев с принцем Чарльзом.

Бродвейскую постановку на щекотливую тему анонсировали еще весной, но премьера мюзикла, как и многие другие проекты, не состоялась из-за грянувшей пандемии коронавирусной инфекции. Создатели музыкального спектакля обещают, что зрители увидят героиню как «бесстрашную и вневременную принцессу».

В первых отзывах постановку называют скандальной из-за присутствия в мюзикле сцен супружеских измен и оскорблений в адрес принцессы Дианы. Причем некоторые нелицеприятные вещи о кумире миллионов леди Ди произносит сама королева Елизавета II. Экс-телохранитель погибшей принцессы Кен Уорф призывает сына Дианы, принца Гарри, воспрепятствовать показу спектакля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принц Гарри, обосновавшийся в США, признался, что хочет вернуться на родину.