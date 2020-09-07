Большинство россиян поддержали сексуальное образование в школах

Большинство россиян поддержали сексуальное образование в школах
Подростки начинают сексуальную жизнь еще в школьные годы. Фото: Рixabay

Почти 75% жителей России высказались за идею введения уроков сексуального просвещения в школах.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые приводит сервис «Доктор рядом». Врач-сексолог Александр Полеев рассказал радио Sputnik, что родители не всегда могут самостоятельно дать детям информацию, которая жизненно необходима для них.

По словам врача, подростки начинают сексуальную жизнь еще в школьные годы. Подростки из российских мегаполисов обычно впервые занимаются сексом в 10 и 11 классах. Он отмечает, что среди населения существует установка, для секса знания не нужны, однако это совсем не так.

65% опрошенных считают, что рассказывать о способах контрацепции школьникам должен приглашенный врач. Также взрослые считают, что это может сделать школьный психолог (так ответили 37,1% россиян), родители (15,2%), учителя (11,3%) и представители РПЦ (3,3%).

Пока же, как заявляет Полеев, школьники узнают о сексе из интернета, что не приносит никакой пользы. По словам сексолога, видеоролики в Сети показывают не тот секс, который бывает в жизни.

«Это точно не то, что должны делать десятиклассники, пока родителей нет дома», – заключил врач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в период пандемии коронавируса россияне стали чаще посещать секс-шопы.

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