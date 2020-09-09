В Петербурге неизвестный «заминировал» школы и торговые центры

Злоумышленники снова продолжают тревожить жителей Северной столицы сообщениями о возможном «минировании» торгово-развлекательных центров и учебных заведений.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во вторник, 8 сентября, на электронную почту УФСБ России по Петербургу в течение дня приходили письма с четырех неизвестных адресов. В них сообщалось, что в городе заминированы ТРК «РИО», ТРК «Охта Молл», ТРК «Шкиперский моло», а также школа №35 и лицей №488.

Правоохранительные органы незамедлительно реагировали на сигналы и отправлялись изучать объекты на предмет наличия взрывчатых веществ. В общей сложности из 3 заведений из 5 было эвакуировано 1560 человек. В оставшихся двух эвакуацию решили не проводить.

Ближе в восьми вечера, правоохранители завершили работу. Опасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения о минировании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные «заминировали» десять ТЦ и 17 детсадов.