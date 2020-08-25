В Петербурге неизвестные «заминировали» десять ТЦ и 17 детсадов

В Петербурге неизвестные &#171;заминировали&#187; десять ТЦ и 17 детсадов
Правоохранители осмотрели здания. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Неизвестные отправили на адрес электронной почты УФСБ России по Петербургу и Ленобласти сообщение о минировании детских садов и торговых центров в городе.

Письма были отправлены с адреса mailer@app.temer.email в понедельник, 24 августа, в 15:55. Как стало известно gazeta.spb.ru, в тексте сообщения было сказано, что заминировано десять ТЦ и 17 детсадов. Правоохранители осмотрели семь ТЦ, но взрывчатых устройств там не обнаружили. Детские сады не осматривали из-за того, что те были закрыты.

Во время проверки никого не эвакуировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за анонимных «минеров» пришлось эвакуировать 875 человек.

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