Назван срок получения транша на строительство Восточного скоростного диаметра в Петербурге

Восточный скоростной диаметр. Фото: АО «ЗСД»
Восточный скоростной диаметр. Фото: АО «ЗСД»

До конца этого года Петербург может получить первую часть федеральных средств на строительство широтной магистрали скоростного движения, которая также известна как Восточный скоростной диаметр.

Как отмечает «Мойка78», строительство магистрали проходит в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры. Его планируют завершить к 2024-му году.

Летом этого года стало известно о том, что участие в строительстве Широтной магистрали примет Евразийский банк развития.

Как писала gazeta.spb.ru, соглашение о намерениях 9 июля подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления банка Николай Подгузов. В рамки этого соглашения также входит финансирование трамвайной линии от Купчино до Славянки. Банк уже принимал участие в реконструкции Пулково и строительстве ЗСД.

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