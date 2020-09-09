Назван срок получения транша на строительство Восточного скоростного диаметра в Петербурге

До конца этого года Петербург может получить первую часть федеральных средств на строительство широтной магистрали скоростного движения, которая также известна как Восточный скоростной диаметр.

Как отмечает «Мойка78», строительство магистрали проходит в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры. Его планируют завершить к 2024-му году.

Летом этого года стало известно о том, что участие в строительстве Широтной магистрали примет Евразийский банк развития.

Как писала gazeta.spb.ru, соглашение о намерениях 9 июля подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления банка Николай Подгузов. В рамки этого соглашения также входит финансирование трамвайной линии от Купчино до Славянки. Банк уже принимал участие в реконструкции Пулково и строительстве ЗСД.