В Петербурге поймали преступников, напавших на автосервис

Петербургская полиция задержала банду из пяти человек, которых подозревают в разбойном нападении на автосервис на улице Симонова. Об этом информирует пресс-служба городского управления МВД.

Среди задержанных: 43-летний ранее судимый петербуржец Александр, 33-летний мужчина из Вологодской области Роман, 28-летний ранее судимый приезжий из Закавказья Арам, 26-летняя петербурженка Елена и 32-летний петербуржец Николай.

Около четырех часов ночи банда на автомобиле заехала в автосервис. Там они похитили металлический ящик. Их пытался остановить 22-летний работник салона, устроив ДТП, однако им все же удалось скрыться. В тот же день в больницу Всеволожска обратился травмированный гражданин.

Было открыто уголовное дело по статье о разбое. В ходе обысков полиция изъяла автомобиль «БМВ», на котором они ездили на «дело», а также подменные номера и оружие.

Правоохранители также установили, что задержанные причастны к нападению на сотрудников одной из логистических компаний у офиса на проспекте Обуховской обороны. Злоумышленники в масках избили потерпевших и похитили 9,5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину отправили в колонию за самоуправство над должником.