Рейс до Москвы вылетит из Пулково с двухчасовым опозданием

Рейс до Москвы вылетит из Пулково с двухчасовым опозданием
В Пулково есть задержки. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково в воскресенье, 13 сентября, задерживают только один рейс.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, с опозданием к пункту назначения вылетит рейс до Москвы. Изначально он планировался на 11:40, но, по новому расписанию, вылетит только в 13:35.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Пулково сотрудники Россельхознадзора проверили здоровье десяти песчанок и пяти дегу, которые отправлялись в Карелию. Отметим, что песчанка напоминает красу, ее длина достигает 20 см. Дегу иначе называют кустарниковой белкой. Длина ее тела обычно – 22 см.

Ветеринарный контроль провели в грузовом терминале аэропорта Пулково. В Карелии грызунов ждал индивидуальный предприниматель. Специалисты не выявили никаких нарушений и позволили животным продолжить путь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержка новости спб пулково рейс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси
Петербуржцы публикуют в Сети яркие вспышки молний