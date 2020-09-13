Рейс до Москвы вылетит из Пулково с двухчасовым опозданием

В петербургском аэропорту Пулково в воскресенье, 13 сентября, задерживают только один рейс.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, с опозданием к пункту назначения вылетит рейс до Москвы. Изначально он планировался на 11:40, но, по новому расписанию, вылетит только в 13:35.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Пулково сотрудники Россельхознадзора проверили здоровье десяти песчанок и пяти дегу, которые отправлялись в Карелию. Отметим, что песчанка напоминает красу, ее длина достигает 20 см. Дегу иначе называют кустарниковой белкой. Длина ее тела обычно – 22 см.

Ветеринарный контроль провели в грузовом терминале аэропорта Пулково. В Карелии грызунов ждал индивидуальный предприниматель. Специалисты не выявили никаких нарушений и позволили животным продолжить путь.