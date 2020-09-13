На Украине заявили о подготовке свержения Зеленского

На Украине началась подготовка свержения президента Владимира Зеленского силой. По утверждению депутата Рады Рената Кузьмина, этим занимается команда бывшего лидера Петра Порошенко.

Как заявил Кузьмин, в органах госвласти, в силовых структурах, армии и среди правоохранителей есть большая группа людей, которая недовольна действиями Зеленского. При этом они готовы присоединиться к государственному перевороту, сообщил Кузьмин в эфире одного из телеканалов.

Кузьмин также добавил, что этой группе людей не хватает повода для захвата власти.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Киеве 1 сентября у офиса президента Зеленского был задержан мужчина с гранатой. Он вызвал подозрение у правоохранителей и его остановили. При этом, каковы были намерения злоумышленника, не сообщалось. До этого группу лиц с пулеметом задержали у дома Зеленского.