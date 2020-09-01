В Киеве у офиса Зеленского задержали мужчину с гранатой

Пока что не удалось выяснить, каковы были намерения задержанного.

В Киеве сегодня, 1 сентября, задержали мужчину, вооруженного гранатой. Он находился недалеко от офиса президента Украины Владимира Зеленского на Банковой улице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правоохранительных органов.

Отмечается, что полицейские остановили подозрительного мужчину и обнаружили, что у него с собой боеприпас. Что он хотел сделать и каковы были его намерения выяснить пока не удалось.

Напоминаем, что до этого стало известно о задержании группы лиц, вооруженную крупнокалиберным пулеметом, рядом с домом Зеленского.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский снова хочет вернуть Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания новой эффективной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, поскольку «нормандская четверка» говорить об этом не хочет.