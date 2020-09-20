Начало периодического протапливания, первая партия вакцины от Covid-19, волна «заминирований: чем Петербургу запомнилась уходящая неделя

В Парголово начали ремонтировать Михайловскую дорогу, по городу пронеслась волна псевдозаминирований, за петербургских уличных музыкантов заступились в ЗакСе, началось периодическое протапливание, поступила пилотная партия вакцины от коронавируса, а историк Соколов сделал сенсационное заявление: эти и другие события уходящей недели в традиционном дайджесте от Gazeta.SPb.ru.

Дороги и транспорт

В ближайшие годы Москву и Петербург свяжет веломаршрут — он может стать первым национальным проектом в области велотуризма и объединить территории в единую туристическую сеть. Общая протяженность трассы – 1150 километров. Она будет пролегать через Торжок, Осташков, Новгород, Тверь, Старую Руссу и Гатчину.

В Петербурге начали собирать троллейбусы «Адмирал». В среду, 17 сентября, губернатор Александр Беглов посетил Невский завод электрического транспорта и проинспектировал процесс и ознакомился с производством еще одной новинки — сверхлегкого трамвая с алюминиевым кузовом «Витязь-Ленинград». Кроме того, на этом же предприятии до конца года соберут первый отечественный сочленённый электробус.

А жители Парголово наконец дождались ремонта Михайловской дороги. Вот только начался он тогда, когда, вернувшись с дач, горожане стали активно ездить на работу и возить в школы своих детей. Чтобы не стоять целый месяц в пробках на Выборгском шоссе, гражданам пришлось своими силами обеспечить себе проезд по альтернативному маршруту. Подробнее — в материале Gazeta.SPB.

Эпидемия заминирований

17 сентября из-за анонимного послания, поступившего на электронные адреса нескольких судов Петербурга, сотрудникам спецслужб пришлось эвакуировать и проверить десятки зданий города и области. Среди них были АЭС, торговые центры, метро, суды и детские сады. А 18 сентября к этому списку добавились вузы.

Уличная музыка: жалобы и легализация

На прошлой неделе петербургская полиция стала массово задерживать уличных музыкантов. Это происходило у станций метро «Владимирская», «Василеостровская», «Невский проспект», «Сенная площадь», а также у Спаса на Крови. Причина — многочисленные жалобы от горожан. А в среду, 16 сентября, в Законодательном собрании Петербурга в первом чтении приняли законопроект о легализации выступлений уличных музыкантов. Ожидается, что в ближайшем будущем работа творческих исполнителей будет урегулирована и официально разрешена на законодательном уровне.

В домах петербуржцев станет теплее

С 17 сентября в городе началось периодическое протапливание теплосетей. В первую очередь теплее станет в школах и детских садах, поликлиниках и больницах, интернатах и домах для пожилых людей. Постепенно отопительный сезон начнется для жителей многоэтажек.

Борьба с Covid-19

А в понедельник, 14 сентября, в Северную столицу прибыла первая партия препарата против коронавирусной инфекции, разработанного сотрудниками Центра имени Гамалеи. Наш город стал одним из первых регионов России, получивших пилотную партию «ГАМ-КОВИД-ВАК» (она же «Спутник V»).

Криминал

Петербургский историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве, а потом расчленении аспирантки и возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко, 16 сентября вновь оказался в зале суда. В ходе заседания он сделал неожиданное признание: по его словам, еще за месяц до чудовищного преступления он и Анастасия должны были скрепить свой союз узами брака.