Власти Петербурга объявили приоритетным развитие парусного туризма

Власти Петербурга объявили приоритетным развитие парусного туризма
"У нас действительно пришло время использовать преимущества нашего города в развитии яхтенного туризма. И вообще развития спорта", - подчеркнул Беглов. Фото: Baltphoto

Власти Северной столицы считают, что развитие яхтенного туризма может стать прибыльным направлением для Санкт-Петербурга.

На сегодняшнем заседании правительственного Морского совета под председательством губернатора Александра Беглова обсуждался вопрос создания рабочей группы, которая займется развитием парусного туризма в городе. В частности, участники совещания отметили необходимость появления плавучей заправочной станции, формировании новых маршрутов, а также туристических мест, в числе которых яхт-клубы.

Беглов поддержал инициативу Морского совета и добавил, что главное — договориться, «чтобы не было распрей в этом вопросе», цитирует градоначальника телеканал «Санкт-Петербург». Он также подчеркнул, что следует особое внимание уделить обеспечению безопасности тренировочных зон для яхтсменов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что знаменитый яхт-клуб профсоюзов на Петровской косе выселили — на его месте начнется стройка.

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