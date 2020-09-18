УФАС заставило комитет по транспорту вернуть маршрутки до «Меги Парнас»

УФАС заставило комитет по транспорту вернуть маршрутки до «Меги Парнас»
Маршрутки до "Меги Парнас" вернут. Фото: Pixabay

Санкт-Петербургское УФАС выдало предупреждение комитету по транспорту. Ведомство должно будет вернуть на маршрут автобусы ООО «5 парк».

Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает ведомство. Уточняется, что маршруты организации, а также еще 25 маршрутов попали под запрет в июле этого года после распоряжения комитета, которое касалось противодействия коронавирусу.

Антимонопольщики провели проверку и пришли к выводу о том, что запрет этот ничем не обоснован.

Теперь комитет по транспорту до 15 октября должен вернуть на рейсы всех перевозчиков.

Отметим, что в августе этого года комитет по транспорту рапортовал о том, что в Петербурге якобы возобновляется движение всех коммерческих автобусов. Сообщалось, что по состоянию на 27 июля пассажиропоток составил 74% от объема прошлого года. Речь шла о 3 млн 32 тыс. пассажирах в сутки.

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