В Шушарах стартует ремонт Ленсоветовской дороги

В субботу, 19 сентября, в Петербурге начинается ремонт Ленсоветовской дороги. Обновлять дорогу будут методом холодной регенерации.

Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Как пояснили в ведомстве, метод холодной регенерации предполагает использование материалов вторичного применения.

Отремонтировать планируют 2,1 км дороги площадью более 33 тысяч «квадратов». Стоимость работ оценили в 96,59 млн рублей.

Ограничивать движение на дороге будут поэтапно.

Во время первого этапа, с 19 по 26 сентября, будет закрыт сквозной проезд по Ленсоветовской дороге от Московского шоссе до Софийской улицы.

С 27 сентября по 31 октября на участке организуют реверсивное движение.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге ремонта ждут еще 40 улиц, которые были включены в адресную программу дорожного ремонта.