Без ремонта в Петербурге остались 40 улиц из адресной программы

В Петербурге еще 40 улиц, которые были включены в программу дорожного ремонта, ждут обновления.

Как сообщает пресс-служба Смольного, пока петербургские дорожники отремонтировали 44 объекта из 84, включенных в адресную программу этого года.

В настоящее время работы пока идут на 18 объектах, в том числе на Краснопутиловской улице, Малоохтинской набережной, шоссе Революции и Октябрьской набережной.

Планируется, что до остальных адресов дорожники доберутся в ближайшее время. В субботу, 19 сентября, начинается ремонт Ленсоветовской дороги в Шушарах.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге из-за дорожных работ изменятся трассы нескольких автобусов и троллейбусов. Ремонт проходит на шоссе Революции, а также на Кузнецовской улице.