Сбербанк может обзавестись новым логотипом

Сбербанк может обзавестись новым логотипом
"Сбербанк". Фото: Baltphoto

Информацию пока что не подтвердили официально, но представители банка обещали серьезные перемены.

Сбербнак в ближайшем будущем готовится представить свой новый логотип, а также некоторые продукты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Ожидается, что логотип покажут 24 сентября во время первой онлайн-презентации «Сберконф».

На мероприятии работники организации также расскажут о новых сервисах и продуктах для клиентов. Трансформацию обещают сделать «самой большой за всю историю».

Глава банка Герман Греф уже говорил, что бренд может лишиться корня «банк», так как он становится экосистемой, представленной в различных сферах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Яндекс.Деньги» сменит название из-за «развода» со Сбербанком. Уточняется также, что «Яндекс.Касса» изменит название на ЮKassa.

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логотип сбербанк


 

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