«Яндекс.Деньги» сменит название из-за «развода» со Сбербанком

Сервису «Яндекс.Деньги» придется сменить название и брендинг. Изменения произойдут после «развода» «Яндекса» и Сбербанка.

Как сообщает РБК со ссылкой на сервис, с 15 декабря сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» превратится в Юmoney.

В прошлом «Яндекс.Деньги» был совместным активом «Яндекса» и Сбербанка. С июля он находится под полным контролем финансовой организации. Напрямую Сбербанку принадлежат 75% сервиса и еще 25% — через ООО «Цифровые активы».

Уточняется также, что «Яндекс.Касса» изменит название на ЮKassa.

До 15 декабря новые и старые бренды планируют использовать одновременно.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге и Ленобласти запустили платформу «Яндекс.Про», которая позволит самозанятым находить подработку. Кроме того, курьеры, водители, репетиторы и многие другие специалисты смогут в удобном режиме подсчитывать свой доход.