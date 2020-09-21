Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневной рабочей недели в России

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневной рабочей недели в России
Геннадий Онищенко. Фото: duma.gov.ru

При введении в России четырехдневной рабочей недели произойдет рост алкоголизма среди населения. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, такие последствия связаны с тем, что в стране недостаточно развита индустрия отдыха.

«Мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — заявил Онищенко.

Как сообщила «Комсомольская правда», депутат Госдумы отметил, что многие граждане будут проводить выходные лежа на диване. И добавил, что переход на укороченную рабочую неделю также невозможен из-за текущей экономической ситуации в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко считает нецелесообразным ношение защитных масок в школе. При этом к студентам врач проявил строгость: он заявил, что, помимо угрозы коронавирусной инфекции, студенты являются группой риска во время сезонной эпидемии гриппа.

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