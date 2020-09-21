На проспекте Энгельса возле КАД «сложился» цементовоз — образовалась пробка

В понедельник, 21 сентября, на проспекте Энгельса возле Кольцевой автодороги (КАД) на выезде из Петербурга произошло ДТП с участием цементовоза и шести легковушек.

Дорожный инцидент произошел около семи вечера. О случившемся рассказали очевидцы аварии, поделившись фотографиями и видео с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». В результате столкновения большегруз отбросило к ограждению и огромная машина буквально сложилась пополам.

Легковые автомобили также отбросило в разные стороны. К счастью, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. Однако движение на этом участке магистрали в сторону КАД некоторое время было существенно затруднено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Кола» автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия.