Без задержек и отмен: Пулково отправит рейсы вовремя

Во вторник, 22 сентября, петербургский аэропорт Пулково работает без изменений в расписании.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. По состоянию на утро вторника, никаких изменений в расписание внесено не было – рейсы планируют отправлять без задержек. Пока в этот день не предвидятся и отмены.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге впервые за пять лет из Пулково начнут летать прямые рейсы до Хабаровска. Прямое авиасообщение с октября этого года запускает авиакомпания Nordwind.

Планируется, что прямые рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Пассажиров будут перевозить самолетами 767-300 в двухклассной компоновке на 290 кресел: 278 – класса «Эконом» и 12 класса «Бизнес».