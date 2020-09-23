В Пулково задержали один рейс

Пока что нет информации об отмененных вылетах.

Сегодня, 23 сентября, все рейсы из Пулково должны состояться. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло петербургского аэропорта. Пока что нет информации об отмененных вылетах, известно лишь, что один задержали. С опозданием оторвется от земли самолет авиакомпании АЗУР эйр, направляющийся в Самарканд. На сайте сказано, что рейс состоится в два часа ночи 24 сентября.

Напоминаем, что из-за коронавируса гражданам недоступны поездки во многие зарубежные страны, но с некоторыми из них авиасообщение есть. Россиянам доступны Турция, Великобритания и некоторые другие государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами. С 21 сентября раз в неделю будут совершаться рейсы в Нур-Султан, Бишкек и Минск, с 27 сентября — в Сеул.