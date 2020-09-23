На Коллонтай среди ночи разбились две иномарки

На Коллонтай среди ночи разбились две иномарки
Водителей на месте происшествия не оказалось. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших информация не поступала.

В Невском районе этой ночью, 23 сентября, произошла авария с участием двух иномарок. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на улице Коллонтай у дома номер 41. Там по непонятной причине столкнулись Chrysler и Volvo – свидетели уверяют, что первое авто наехало на второе. Очевидцы также добавляют, что не видели на месте происшествия ни одного из водителей.

По предварительным данным, никто не пострадал. Детали инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Киришском районе в ДТП скончался пешеход. Мужчина получил травмы и скончался на месте, так и не получив помощи врачей. Виновник инцидента тем временем скрылся в неизвестном направлении.

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