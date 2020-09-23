«Колу» перекроют на 45 минут

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Водителей Петербурга и Ленинградской области предупреждают о перекрытиях на трассе «Кола». Дорога остановится на 45 минут.

Об этом в среду, 23 сентября, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Уточняется, что 24 сентября на трассе полностью будут перекрыто движение на 45 минут. За это время планируют развести Ладожский мост.

Под переправой пройдет баржебуксирный состав с максимальными высотными габаритами 27 метров.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад», добавили, что разводка моста будет возможна, если скорость ветра не будет превышать 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что с 22 сентября в Приморском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга ограничили движение транспорта в связи с ремонтными работами. Ограничения ввели на улице Репищева и по Волго-Донскому проспекту.