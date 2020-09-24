Экс-главу администрации МО Мичуринское обвиняют в незаконном приобретении земельного участка

Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

В Ленинградской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с земельным участком. В преступлении обвиняется бывший глава администрации МО Мичуринское сельское поселение. По предварительным данным, чиновник вступил в преступный сговор со знакомым и, воспользовавшись своим положением, помог ему заполучить земельный участок стоимостью 1,5 миллиона рублей безвозмездно. В результате был причинен ущерб местному бюджету.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов собрали все доказательства и передали уголовное дело для дальнейшего рассмотрения в суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК РФ проверит бывшего адвоката Ефремова на причастность к мошенническим действиям.