Анненкирхе лишился своего символа и члена семьи: погиб Мартин Лютер Кот

Известный петербургский кот, обожаемый местными жителями и прихожанами лютеранской церкви святой Анны Мартин Лютер Кот был найден мертвым напротив консульства Испании. Предположительно, животное сбил автомобиль.

Пушистый обитатель Анненкирхе Мартин был спасен настоятелем церкви отцом Евгением летом 2019 года. Котенок отличался спокойствием и позднее стало известно почему — у него была выявлена смертельная болезнь панлейкопения. Прихожанка по имени Анна забрала кота себе домой и выходила его. Уже осенью Мартин переехал в церковь, где стал местной знаменитостью. Он с радостью общался с прихожанами, позировал на камеру. Позднее у кота даже появился свой личный ветеринар и фотограф. Об этом представители церкви рассказали на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

Несмотря на то, что кот имел свой дом, он все равно стремился свободно гулять по улицам. Из-за этого он дважды терялся, но всегда возвращался в церковь. К сожалению, его последняя прогулка закончилась трагической гибелью. Мартина нашли на газоне по Фурштатской улице в понедельник, 21 сентября.

Работники церкви отметили, что винят себя в гибели животного, но искренне верят, что кот прожил хорошую жизнь. Больше питомцев в церкви заводить не собираются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководство церкви Анненкирхе планирует ее частично консервировать.