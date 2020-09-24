В Петербурге члены банды, напавшие на служебное авто МВД, отсидят по 20 лет

В Петербурге члены банды, напавшие на служебное авто МВД, отсидят по 20 лет
Бандитов признали виновными. Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Мужчин направят в исправительную колонию строгого режима.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении членов банды, которые напали на служебный автомобиль МВД. Их признали виновными в совершении преступления. Часть злоумышленников получили 20 лет колонии строгого режима, другие – 22 года. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по городу.

Установлено, что бандиты знали о перевозке крупной суммы денег сотрудниками правоохранительных органов. 4 декабря 2015 года они расстреляли служебный автомобиль МВД, похитив 24 миллиона рублей. В результате скончался один полицейский, другого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-главу администрации МО Мичуринское обвиняют в незаконном приобретении земельного участка.

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