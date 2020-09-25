Эксперт раскрыл, какую информацию спецслужбы могут узнать о россиянах

Эксперт раскрыл, какую информацию спецслужбы могут узнать о россиянах
Спецслужбы могут запрашивать любую информацию. Фото: pixabay

Сотрудники спецслужб могут получить о человеке любую информацию при достаточных основаниях.

Как сообщил партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, правоохранители получают информацию о судимостях, штрафах, номера телефонов, прописку во время расследования.

По словам Мясоедова, может быть запрошена детализация звонков, передает агентство «Прайм». Он пояснил, что доказательную базу формируют, если человек подозревается в преступлении или попытке его совершить.

Ранее gazeta.spb.ru писала о заявлении одного из создателей популярного телеграм-канала «Ротонда» Виктора Овсюкова. Он утверждает, что неизвестные взломали его страницу во «Вконтакте» и получили доступ к архиву его переписок за последние 10 лет. По совместительству он является журналистов издания «Открытые медиа».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
данные информация россия спецслужбы эксперт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стал известен главный показатель для оценки второй волны коронавируса
Сгорели две машины и кот: МЧС сообщает о трех пожарах в Петербурге за сутки
Сенаторы США настаивают на санкциях против России из-за Навального
Равнодушную к людям нерпу Краськову выпустили в Ладогу
Эксперт раскрыл, какую информацию спецслужбы могут узнать о россиянах
Лавров рассказал, как в ОЗХО морочили голову России из-за Навального
Пулково не отменяло рейсы в пятницу
Трамп пообещал за сутки распространить вакцины от Covid-19 после их одобрения