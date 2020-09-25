В Петербурге пойдет под суд водитель, сбивший насмерть мать троих детей на 9-й Советской

В Петербурге пойдет под суд водитель, сбивший насмерть мать троих детей на 9-й Советской
Смольнинский районный суд. Фото: Google View

Прокуратура Центрального района признала виновным жителя Санкт-Петербурга, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть матери троих детей.

В мае текущего года мужчина, находясь за рулем своего автомобиля, нарушил правила дорожного движения, подъезжая к остановке общественного транспорта, и столкнулся с автобусом. От удара легковушку вынуло на встречную полосу и машина врезалась в другой автомобиль, следовавший по «встречке», вылетела на тротуар и сбила дорожный знак, который упал на женщину.

Пострадавшая возвращалась из поликлиники с двумя детьми. Полученные травмы, к сожалению, стали для женщины смертельными. Материалы уголовного дела районная прокуратура передаст в Смольнинский суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителю Северной столицы придется заплатить 40 тысяч рублей штаба за косулю, сбитую на трассе «Скандинавия».

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