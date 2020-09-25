«Сбер» прокомментировал обвинения в плагиате логотипа

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Сбер представил новый логотип. Фото: https://www.instagram.com/sberbank/

Компания отмечает, что была готова к подобным нападкам.

В «Сбере» прокомментировали обвинения в плагиате нового логотипа. Об этом пишет РИА Новости. Компания сообщает, что была готова к спекуляциям по поводу бренда и заранее провела проверку. Она доказывает, что все зарегистрировано в соответствии с российским законодательством.

Напоминаем, что презентация нового логотипа состоялась в четверг. Сеть магазинов часов и ювелирных украшений AllTime собирается подавать в суд на «Сбер», так как считает, будто бы компания скопировала их товарный знак, зарегистрированный в 2018 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сбербанк запустит свой сервис аудиостриминга «СберЗвук». Генеральным директором «СберЗвука» станет Михаил Ильичев, стоящий во главе «Звука» с 2014 по 2017 года. Последний руководитель «Звука», Игорь Мухин, также останется частью команды.

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