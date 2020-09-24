Сбербанк запустит свой сервис аудиостриминга «СберЗвук»

"Звук" существует с 2010 года. Сейчас на платформе более 6 млн зарегистрированных слушателей и около 40 млн композиций. Фото: pixabay.com

"Звук" существует с 2010 года. Сейчас на платформе более 6 млн зарегистрированных слушателей и около 40 млн композиций. Фото: pixabay.com

Сбербанк стал новым владельцем музыкального сервиса «Звук» и планирует запустить на его базе собственный проект под названием «СберЗвук».

Информация об этом появилась на сайте компании: сервис аудиостриминга уже сменил логотип и название. Генеральным директором «СберЗвука» станет Михаил Ильичев, стоящий во главе «Звука» с 2014 по 2017 года. Последний руководитель «Звука», Игорь Мухин, также останется частью команды.

Вскоре «Звук» будет полностью интегрирован в систему Сбербанка. К примеру, уже сейчас завершена интеграция сервиса со Сбербанк ID, а в скором времени «СберЗвук» свяжут и со SberPay. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис отмечает, что сейчас люди увлечены lifestyle, а его существенной частью являются развлечения. Учитывая интересы клиентов, банк предоставляет им полный спектр услуг — от хранения сбережений до прослушивания музыки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Сбербанка появится новый логотип.