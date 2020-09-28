На улицы Петербурга выйдут 13 новых трамваев из аллюминия

В Санкт-Петербурге ГУП «Горэлектротранс» объявил конкурс на закупку 13 новых трамваев: 11 двухсекционных и 2 трехсекционных состава с низким полом.

«Горэлектротранс» планирует взять трамваи в лизинг. Начальная стоимость контракта составляет 1,2 млрд рублей.

Согласно условиям корпуса, обшивка трамваев в салоне должна быть выполнена из алюминия или похожих материалов, каркас должен быть цельнометаллическим. Также в трамваях должны быть датчики подсчета пассажиропотока. Работа таких приборов основана на технологии трехмерных данных инфракрасных излучателей, отражаемых от объектов в дверном проеме вагона.

Трамваи должны быть поставлены к марту 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге почти собрали первый в России алюминиевый трамвай.