В Петербурге почти собрали первый в России алюминиевый трамвай

В Петербурге к финальному этапу подходит сборка первого в России трамвая, кузов которого изготовлен из алюминия. Он получил название «Витязь-Ленинград».

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает ПК «Транспортные системы».

Отметим, что Невский завод электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого, который входит в ПК «Транспортные системы», также ввел в эксплуатацию линию по конечной сборке троллейбусов «Адмирал».

Предполагается, что на новой линии будет производиться конечная сборка низкопольных троллейбусов для Петербурга. Речь идет, в том числе об установке электрического оборудования, приборов, сидений. Мощность линии – до десяти троллейбусов в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Невский завод электротранспорта получил имя изобретателя трамвая Пироцкого. 140 лет назад по Петербургу проехал первый в мире электрический трамвай