В «Царском Селе» разыскивают статую Ниобеи

К поискам подключились геофизики СПбГУ. Пока что это ни к чему не привело, но надежда есть.

В «Царском Селе» продолжают искать старинную статую Ниобея. Об этом сообщается на сайте музея. Отмечается, что до Великой Отечественной войны бронзовое изваяние находилось в Фрейлинском садике, а потом куда-то исчезло.

Есть предположение, что статуя закопана на территории учреждения, но раскопки не дали никаких результатов. На помощь сотрудникам музея решили прийти геофизики СПбГУ. Они уже просканировали садик и нашли место, где под толщей земли есть массивный металлический предмет.

Осталось получить разрешение на земляные работы, чтобы проверить, действительно ли это Ниобея или что-то другое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что археологи нашли старинный костяной гребень на раскопках в Выборге.