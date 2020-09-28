В «Царском Селе» разыскивают статую Ниобеи

В &#171;Царском Селе&#187; разыскивают статую Ниобеи
Статуя пропала после ВОВ. Фото: "Царское село"

К поискам подключились геофизики СПбГУ. Пока что это ни к чему не привело, но надежда есть.

В «Царском Селе» продолжают искать старинную статую Ниобея. Об этом сообщается на сайте музея. Отмечается, что до Великой Отечественной войны бронзовое изваяние находилось в Фрейлинском садике, а потом куда-то исчезло.

Есть предположение, что статуя закопана на территории учреждения, но раскопки не дали никаких результатов. На помощь сотрудникам музея решили прийти геофизики СПбГУ. Они уже просканировали садик и нашли место, где под толщей земли есть массивный металлический предмет.

Осталось получить разрешение на земляные работы, чтобы проверить, действительно ли это Ниобея или что-то другое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что археологи нашли старинный костяной гребень на раскопках в Выборге.

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