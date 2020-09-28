Татуировки пагубно сказываются на терморегуляции кожи

Людям с татуировками умеренных размеров беспокоиться не о чем, а вот тем, кто "забил" большую часть тела, стоит помнить о нарушении терморегуляции организма. Фото: pixabay.com

Людям с татуировками умеренных размеров беспокоиться не о чем, а вот тем, кто "забил" большую часть тела, стоит помнить о нарушении терморегуляции организма. Фото: pixabay.com

Нанесение на кожу рисунков нарушает работу эккриновых желез, которые ответственны за нормальное потоотделение. Следствием этого может стать ухудшение терморегуляции организма.

Американские ученые пришли к выводу, что татуировки повреждают эккриновые железы, сотни которых расположены на каждом квадратном сантиметре нашей кожи, рассказывается в статье исследователей, опубликованной в научном издании Journal of Applied Physiology.

Для эксперимента ученые отобрали нескольких добровольцев с татуировками больше 5,6 кв. см на плече или предплечье. После для участников исследования искусственно создавали «жару», чтобы следить за потоотделением на участках кожи, покрытых татуировками и свободных от оных. Выяснилось, что на месте тату пот выделяется гораздо слабее.

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