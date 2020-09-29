Автомобилистов предупредили о перекрытии полосы движения на транспортной развязке КАД на пересечении с ЗСД

Начиная со среды, 30 сентября, на КАД вводятся новые ограничения, связанные с началом работ по восстановлению лакокрасочного покрытия пролетов ЗСД.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы продлятся в период с 30 сентября по 5 ноября и пройдут в три этапа. Попеременно для движения транспорта будет перекрываться одна полоса на внутреннем и внешнем кольце КАД. Стоит отметить, что на свободной полосе в период проведения работ будет установлено скоростное ограничение в 50 километров в час.

В период с 30 сентября по 7 октября владельцы автомобилей не смогут проехать по первой полосе внешнего кольца. С 8 октября по 20 октября одновременно будут закрыты для движения вторые полосы на внешнем и внутреннем кольце КАД. Завершающим этапом станет перекрытие с 21 октября по 5 ноября первой полосы внутреннего кольца.

Все участники движения будут уведомлены о работах с помощью специальных дорожных знаков. Участки работ огородят водоналивными барьерами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две полосы движения перекроют во время проведения ремонта на КАД от развязки с Софийской улицей до вантового моста.