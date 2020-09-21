Две полосы движения перекроют во время проведения ремонта на КАД от развязки с Софийской улицей до вантового моста

Две полосы движения перекроют во время проведения ремонта на КАД от развязки с Софийской улицей до вантового моста
Ремонтируемый участок КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ремонтные работы временно скорректируют движение транспорта на участке КАД от развязки с Софийской улицей до вантового моста с 21 сентября по 5 октября.

В понедельник, 21 сентября, ФКУ Упрдор «Северо-Запад» опубликовало предупреждение для водителей. Из-за необходимости проведения ликвидации колейности на участке дороги от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до Большого Обуховского моста через реку Нева для движения транспорта будут закрыты две полосы.

Перекрытие коснется третьей и четвертой полосы. На первой и второй в период проведения работ будут введены ограничения по скорости — максимально разогнаться автомобилисты на участке смогут лишь до 50км/ч.

Отметим, что участники дорожного движения будут уведомлены об ограничениях с помощью специальных табло. Также, для обеспечения безопасности, рядом с ремонтируемым участком установят ограждения и временные дорожные знаки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что без ремонта в Петербурге остались 40 улиц из адресной программы.

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