Пробки в Петербурге оценили на четыре балла

Пробки в Петербурге оценили на четыре балла
Пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс. Карты"

Петербург провожает сентябрь четырехбалльными пробками. На таком уровне заторы могут продержаться до обеда.

Оценку петербургским пробкам утром в среду, 30 сентября, дал «Яндекс». Ожидается, что пробки «подрастут» еще на один балл к 9:00, а далее снизятся до четырех баллов.

Отметим, что заторов в утренний час пик на КАД избежать не удалось – пробка на внешнем кольце собралась от Обухово до съезда на Софийскую улицу, стоят и отдельные участки самой Софийской.

Традиционно затор на кольце собрался в районе Мурино.

Стоит центр Петербурга, Заневский проспект, набережная Обводного канала, Московский и Витебский проспекты.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге до конца августа следующего года ограничили проезд по Ленской улице в Красногвардейском районе Северной столицы. Полностью почти на год движение закрылось на участке от Индустриального проспекта до проспекта Наставников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дороги заторы новости спб пробки яндекс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Готов взорвать что угодно»: рецидивист решил «заминировать» Петербург
Домушник с ножницами обчистил квартиру пожилой петербурженки на 630 тысяч
Опрометчивый петербуржец вырвал два браслета из рук продавца в ювелирном и сбежал
В Выборге спасатели тушили модульное здание, полыхающее на 120 ...
Малознакомый «Руслан» изнасиловал петербурженку в гостях
Из Невы на территории яхт-клуба достали мешок с кусками человеческого тела
Стинг не доедет до Петербурга из-за коронавируса
«Минус 16 кг»: Баста похвастался результатами похудения