Пробки в Петербурге оценили на четыре балла

Петербург провожает сентябрь четырехбалльными пробками. На таком уровне заторы могут продержаться до обеда.

Оценку петербургским пробкам утром в среду, 30 сентября, дал «Яндекс». Ожидается, что пробки «подрастут» еще на один балл к 9:00, а далее снизятся до четырех баллов.

Отметим, что заторов в утренний час пик на КАД избежать не удалось – пробка на внешнем кольце собралась от Обухово до съезда на Софийскую улицу, стоят и отдельные участки самой Софийской.

Традиционно затор на кольце собрался в районе Мурино.

Стоит центр Петербурга, Заневский проспект, набережная Обводного канала, Московский и Витебский проспекты.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге до конца августа следующего года ограничили проезд по Ленской улице в Красногвардейском районе Северной столицы. Полностью почти на год движение закрылось на участке от Индустриального проспекта до проспекта Наставников.